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Организаторов ярмарок в Москве предупредили о проверках

14:45
  • пятница
  • 05 июня 2020

В рамках нового этапа снятия ограничений в столице открылись больше 80 площадок

В Москве возобновили работу ярмарки выходного дня. В рамках нового этапа снятия ограничений в столице открылись уже больше 80 площадок, передает "ТВ Центр".

Свою продукцию привезли фермеры и частные производители более чем из 40 регионов. Работать можно только при соблюдении всех мер безопасности.  Продавцы, а также покупатели обязаны пользоваться перчатками и другими средствами индивидуальной защиты. Пожилым людям рекомендуют приходить на ярмарки утром, пока там не так много посетителей.

"Есть достаточно серьезное требование со стороны Роспотребнадзора. Это соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и территории ярмарки выходного дня специальными дезинфицирующими средствами. Это требования к самим продавцам с точки зрения соблюдения температурного режима.  И мы на каждой ярмарке будем его ежедневно, несколько раз в день проверять", - предупредил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

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