Умер Михаил Кокшенов: жизнь и творчество знаменитого актера

На счету артиста - более 200 ролей

Скончался актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. Всенародная любовь пришла к артисту после съемок в фильме "Женя, Женечка и Катюша". На его счету - более 200 ролей. Артист снялся в таких фильмах, как "Самая обаятельная и привлекательная", "Не может быть", "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода".

Обаятельный и такой разноплановый. Даже в интервью всегда улыбался и постоянно шутил. В послужном списке - почти двести киноролей, абсолютно непохожие друг на друга персонажи. А ведь этого всего могло и не быть. В детстве Михаила привлекала совсем другая профессия - мальчик хотел стать моряком.

"Хотел поехать поступать в мореходку. А мама сказала: "Нет, не поедешь, далеко очень". И я тогда у нас на набережной в речной техникум пошел. И я решил туда поступать, думаю, всё равно же все реки впадают в моря. Пошел поступать, но меня туда не взяли", - рассказывал Кокшенов в интервью Татьяне Устиновой.

Видео: "Мой герой. Михаил Кокшенов"

После школы и службы в армии Кокшенов поступил в Московский индустриальный техникум. Впрочем, творческая составляющая в нём была намного сильнее - решение поступать в театральное училище имени Щукина лежало на поверхности.

Первой сценой стал Академический театр имени Владимира Маяковского, через три года - Московский театр миниатюр, а с 1974 года он становится участником труппы театра-студии киноактёра. Путь в кино у Кокшенова был непростой - приходилось пробиваться. Изначально его фамилию даже в титрах не указывали. Зато зрителям запомнился. По эпизодической роли в комедии "Девчата". Настоящую славу Кокшенов получил позднее как комедийный актёр. "Самая обаятельная и привлекательная", "Спортлото-82", "На Дерибасовской хорошая погода". На экране он действительно проживал судьбы всех своих персонажей - никакой фальши. Зритель чувствовал и платил актёру тем же.

"Он всегда был неунывающим, всегда был с улыбкой, с большим юмором. Кусок солнца со светлыми волосами и светлыми глазами", - сказала Нина Маслова, заслуженная артистка России.

Кокшенову удавалось прекрасно воплощать и серьёзные роли - заложником одного образа он не был. В октябре 2017 года актёр перенёс инсульт. Для близких эта новость стала настоящим ударом, ведь он всегда следил за своим здоровьем. Не пил, не курил, занимался спортом. Михаилу Кокшенову было 83 года.

Александра Сергомасова, Павел Румянцев. "ТВ Центр".

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