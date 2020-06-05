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Момент взрыва в многоэтажке в Москве попал на видео

13:47
  • пятница
  • 05 июня 2020

От мощного хлопка выбило окна

Момент взрыва в многоэтажном жилом доме на юге Москвы попал на видео.

Кадры с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал LifeShot. В 11-секундном видео можно заметить, как с четвертого этажа начинают падать оконные рамы и строительный мусор.

Взрыв и последующий за ним пожар произошли днем 5 июня в доме по адресу: Дорожная улица, 7 корпус 3. По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал.

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