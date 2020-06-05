Актер Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Три года назад он перенес инсульт

Скончался актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

О смерти Кокшенова написала поэт Любовь Воропаева в своем фейсбуке. Подробностей она не сообщила.

В 2017 году актер перенес инсульт. В больнице он провел почти два месяца, но затем пошел на поправку.

Михаил Кокшенов в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр"

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года. Снялся в более чем 100 фильмах. Российскому зрителю запомнился по ролям в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и "Ширли-мырли".

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