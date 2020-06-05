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Депутат Мосгордумы выступила за сохранение граффити "АЯ" на торце жилого дома в Беляево

13:45
  • пятница
  • 05 июня 2020

Дому предстоит капремонт

Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина считает необходимым сохранить граффити "АЯ" на торце жилого дома у станции метро "Беляево".

Она напомнила, что граффити существует с 2014 года и за эти годы стало визитной карточкой района. Сейчас дому, на котором оно размещено, предстоит капитальный ремонт.

"Дом - обычная панелька, и ремонт в том числе предполагает починку швов между плитами и другие масштабные работы. Сложность заключается в том, что правила проведения капитального ремонта строго регламентированы. Выделяемые на ремонт средства могут быть потрачены только на строго определенные в законе статьи расходов", - сказала Метлина.

Депутат рассказала, что местные жители подготовили петицию с просьбой сохранить арт-объект. По ее словам, повреждения граффити при ремонте неизбежны, но они должны быть сведены к минимуму и восстановлены.

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Граффити "АЯ"
Граффити "АЯ"
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