Теперь в списке 32 запрещенных группы

В России обновился список террористических организаций. Теперь в перечне - 32 запрещенных формирования.

В пятницу Верховный Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической (деятельность организации запрещена в России). Как пишет ТАСС, группировка связана с организацией "Джебхат ан-Нусра" (также признана террористической, ее деятельность запрещена в России с 2015 года).

Исковое заявление генпрокурора Игоря Краснова о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запрете ее деятельности на территории России было подано на основании закона "О противодействии терроризму". По данным российских правоохранительных органов, "деятельность данной организации и проводимая ею пропагандистская и иная работа представляет серьезную угрозу национальным интересам Российской Федерации, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан России".

Административное дело было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

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