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Границы ЕС могут открыть в начале июля

14:45
  • пятница
  • 05 июня 2020

Все страны должны это сделать синхронно

Еврокомиссия рекомендовала открыть границы стран Евросоюза для граждан третьих стран в начале июля.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон по итогам заседания Совета ЕС.

Ранее Франция предложила открыть Шенгенское пространство 1 июля. Единый срок для всех стран позволит избежать "какофонии, которая сопровождала закрытие границ", считают французские власти.

МВД Хорватии также настаивает на открытии внешних границ ЕС в конце июня.

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