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"Черный и страшный": сын Галкина и Пугачевой рассказал о новом дизайне их замка

15:17
  • пятница
  • 05 июня 2020

У Гарри богатая фантазия

Шоумен Максим Галкин показал в Instagram видео, на котором его шестилетний сын Гарри предлагает смелую идею для дизайна их замка в подмосковной деревне Грязь.

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Галкин вышел на прогулку вместе с Лизой и Гарри. Последнему, видимо, так понравилось недавнее видео отца в образе Бэтмена, что он предложил придать их дому более мрачный вид.

"Папочка, если бы ты перекрасил замок. Он тогда бы был весь черный и страшный. Ты бы вышел такой на крышу и сказал: "Ха-ха-ха"! Это мой замок!" - сказал Гарри. Он продемонстрировал, как Галкин должен смеяться на вершине своего замка. Смех получился весьма устрашающим.

"Надо будет попробовать", - прокомментировал видео Максим Галкин. Он поставил хештег: "Граф Дракула Ершовского поселения". 

- Артист растет, - пишут в комментариях. 

- Не перестаю восхищаться образованием этих детей. 

- Фантазия у сына отлично развита. 

- Гарик на Максика как похож. 

- Какой миленький. 

Чтобы не заскучать на карантине, Максим Галкин регулярно снимает забавные видео. Недавно, например, он показал, как Лиза катается во дворе дома на гироскутере, расправив руки, словно крылья.

Галкин показал "полет" дочери на гироскутере

 

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