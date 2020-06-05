Это не газ: в МЧС назвали причину взрыва в квартире на юге Москвы

Сын погиб, отец остался жив

Взрыв и пожар в многоэтажном доме на юге Москвы произошел из-за использования пиротехники.

В очаге был найден погибший, со слов очевидцев он занимался пиротехническими изделиями. Пострадала одна квартира. Сын занимался пиротехникой, он погиб. Отец остался жив", - рассказал "Интерфаксу" начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов.

Столичные следственный комитет и прокуратура начали проверки. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее СМИ сообщили, что взрыв в доме произошел из-за утечки газа, однако в "Мосгазе" заявили, что все трубы и оборудование в доме в исправном состоянии.

ЧП произошло днем 5 июня по адресу доме по адресу: Дорожная улица, 7 корпус 3. От силы взрыва выбило окна на четвертом и пятом этажах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"