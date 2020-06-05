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Путин поручил изменить природоохранное законодательство после ЧП в Норильске

15:21
  • пятница
  • 05 июня 2020

Закон должен быть принят до конца весенней сессии в Госдуме

Изменения в природоохранное законодательство должны гарантировать, что ЧП, подобные происшествию в Норильске, не повторятся. Поручение разработать поправки дал кабмину и парламентариям президент России Владимир Путин.
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"Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сделать это нужно в самое ближайшее время - до конца текущей парламентской сессии", - заявил глава государства.

Ситуацию в Норильске президент обсудил на встрече с экологами и зоозащитниками, она прошла в режиме видеоконференции. 29 мая из резервуара для хранения дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 вытекло более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В компании "Норникель", которой принадлежит ТЭЦ, причиной аварии считают потепление, из-за которого в условиях вечной мерзлоты сдвинулись опоры под топливными цистернами.

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