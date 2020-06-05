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Когда восстановится международное авиасообщение

15:47
  • пятница
  • 05 июня 2020

Все зависит от решения правительства стран

Восстановление международного авиасообщения может затянуться из-за второй волны COVID-19, которая ожидается осенью. Об этом рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Между тем, по его словам, решения о снятии ограничений принимают правительства стран.

"Дальнейшее развитие событий связано динамикой развития эпидемии в различных регионах и странах. И по мере того, как проблема будет решаться, тем быстрее будут возобновляться авиарейсы. Сама же отрасль, что называется, готова полететь в любой момент, хоть сегодня", - приводит слова Гусарова "Аргументы Недели".

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала открыть границы стран Евросоюза для граждан третьих стран в начале июля.

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