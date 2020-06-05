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Владимир Винокур показал свои татуировки

16:02
  • пятница
  • 05 июня 2020

Фанаты оценили его "хиповый" вид

72-летний юморист Владимир Винокур опубликовал в Instagram фото со своим внуком Федором. Интернет-пользователи, которые не привыкли видеть артиста в домашней одежде, удивились при виде татуировок на его плечах. 
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На опубликованном снимке Винокур улыбается и показывает кому-то пальцы, сложенные в форме буквы V. За время карантина, который он проводит на даче, юморист отрастил аккуратную бороду. На артисте футболка без рукавов, цветные татуировки на плечах выставлены на всеобщее обозрение. 

Рядом с Винокуром на лавочке играет пятилетний внук Федор. "С днем защиты детей! Федор - ура!" - написал народный артист РСФСР.  

- Под такой защитой внук точно в безопасности! - пишут в комментариях. 

- Дед хиповый! С тату на руках!

- Какой симпатичный дед. Вам идет такая клевая борода.

- Привет, пацаны! Довольный и счастливый дед! Всего вам!

- Жаль, что у нас нет такого дедушки. 

Владимир Винокур на самоизоляции не теряет времени даром: играет с внуком, занимается на тренажерах, задумал новый проект. "Хочу сделать новую программу - вспомнить былое. Поэтому поднимаю старые тексты, изучаю", - цитирует звезду 7days.ru

С 1974 года Владимир Винокур состоит в браке с балериной Тамарой Перваковой. В 1985 году у них родилась дочь, которая пять лет назад впервые стала мамой. Винокур признавался, что его все время тянет домой к любимому внуку. "Да, у меня есть друг, с которым мы по-мужски дружим", - говорил о Феде артист.

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