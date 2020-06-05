Чехия объявила о высылке двух российских дипломатов

Якобы из-за перевозки в страну ядовитого рицина

Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Решение о высылке россиян было принято после того, как сотрудники российского посольства дезинформировали чешские спецслужбы, о том, что Россия якобы угрожает политикам муниципального уровня отравлением рицином. Об этом заявил премьер-министра республики Андрей Бабич.

Глава кабмина заметил, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к чрезмерной нагрузке на силы безопасности страны.

Посольство России в Чехии уже отреагировало на произошедшее и назвало это "сфабрикованной провокацией", передает РИА Новости.

По словам, первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Москва ответит на действия Праги зеркально.

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