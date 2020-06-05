ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чехия объявила о высылке двух российских дипломатов

15:56
  • пятница
  • 05 июня 2020

Якобы из-за перевозки в страну ядовитого рицина

Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Решение о высылке россиян было принято после того, как сотрудники российского посольства дезинформировали чешские спецслужбы, о том, что Россия якобы угрожает политикам муниципального уровня отравлением рицином. Об этом заявил премьер-министра республики Андрей Бабич.

Глава кабмина заметил, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к чрезмерной нагрузке на силы безопасности страны.

Посольство России в Чехии уже отреагировало на произошедшее и назвало это "сфабрикованной провокацией", передает РИА Новости.

По словам, первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Москва ответит на действия Праги зеркально.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Чехия, Прага
Чехия, Прага
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.