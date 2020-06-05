Путину доложили о деталях ликвидации аварии в Норильске

Спасатели работают на заболоченной местности

Спасателям на месте аварии в Норильске приходится работать на заболоченной местности. Топливо собирают в специальные резервуары, когда появится возможность, его вывезут для утилизации, доложил Владимиру Путину глава МЧС России Евгений Зиничев.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске просела бетонная площадка под резервуаром для хранения дизельного топлива. Хранилище получило повреждения, вылилось более 20 тысяч нефтепродуктов. Топливо разлилось по площади в 180 тысяч квадратных метров, попало в реки.

"Местность здесь заболоченная, труднодоступная. Предполагается завезти сюда герметичные емкости, расставить вдоль реки для сбора нефтепродуктов, дальнейшего вывоза и утилизации. На месте создан оборудованный лагерь. Созданы воздушные коридоры, вертолетами будет завозиться все необходимое", - доложил президенту глава МЧС.

Зиничев добавил, что сейчас главная задача – собрать нефтепродукты. Он заверил Путина, что полевые хранилища, в которые сливают топливо, надежные, они используются как полевые резервуары горюче-смазочных материалов. Собранные нефтепродукты вывезут, как только будут оборудованы зимники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"