Путин отметил важность закрепления в Конституции нормы о защите животных

Президент провел встречу с активистами природоохранных организаций

Разлив нефтепродуктов, произошедший в конце мая в Норильске, локализован. Установленные заграждения удерживают попавшее в реки топливо. Об этом Владимиру Путину доложил глава МЧС Евгений Зиничев. Он отметил, что сжигать нефтепродукты не будут. Их соберут в полевые хранилища, и вывезут зимой. Обсуждением ситуации в Норильске президент начал встречу с активистами природоохранных организаций. Сегодня в России отмечается День эколога.

Учитывая чрезвычайную ситуацию с разливом нефтепродуктов в Красноярском крае, совещание с экологами президент начинает именно с этой темы. На прямую связь с Кремлем выходит штаб, который развернут на месте ЧС. От его руководителей президент требует детального доклада, передает "ТВ Центр".

"В среду было дано поручение, и я прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте. И главное, какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже. Какие варианты решения подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии", - отметил Путин.

На месте сейчас работают сотни экологов, спасателей и военных. За несколько суток им удалось остановить распространение мазутного пятна, которое двигалось по реке в направлении Карского моря. Так что уже сейчас можно говорить о том, что проблема локализована. Это подтвердил и глава МЧС Евгений Зиничев.

Зиничев: Событие само локализовано. Локализовано первого июня. Были установлены боны, поэтому развития оно не получает. Сейчас наша задача просто работать и собирать эти нефтепродукты.

Путин: Вы сами сказали, что эта местность труднодоступная. Коммуникации нет. И говорите, что далее предполагается вывоз и утилизация. Ну, во-первых возникает вопрос, как и когда будут вывозить? И второе, тоже по утилизации. Предполагалась сжигать на месте, но потом, я так понимаю, возникли в этой связи серьезные вопросы

Зиничев: Владимир Владимирович, с точки зрения экологии, безусловно, сжигать нельзя. Что касается вывоза. Поскольку емкости герметичны, предполагается все собрать. Складировать здесь до того, как будут оборудованы зимники. И вывезти. Техника зайдет и спокойно вывезет в места утилизации.

Планируется использовать емкости, которые предоставило Минобороны. В них обычно хранят ГСМ в полевых условиях. И они крайне надежны, подтвердил глава МЧС. Эти цистерны уже разворачивают на месте. И теперь работа по очистке территории должна пойти быстрее. В день предположительно будут собирать до полутора тысяч тонн нефтепродуктов. За процессом будут пристально следить специалисты Росприроднадзора, которые уже начали внеплановую проверку предприятий "Норникеля". На территории одного из них и произошла эта авария.

Раздав поручения, президент переходит к основному совещанию с экологами и волонтерами, которые все это время на прямой связи с Москвой. Все они по зову сердца занимаются различными проектами в области защиты окружающей среды и животных. Одни очищают берега рек и водоемов. Другие, как Оксана Одегова, организовали сбор пластика. Из него делают садовую мебель и тротуарную плитку. А деньги, вырученные от проекта, направляют на помощь детям.

На связь с Москвой выходит и Тольятти, где приют "Кошкин дом", который возглавляет Наталья Боброва, на протяжении нескольких лет спасает жизни кошкам, пристраивая их в добрые руки. Однако из-за пандемии делать это стало сложнее. В разы сократилось и количество волонтеров, которые помогали приюту кормами и деньгами. И теперь помощь она вынуждена просить у государства.

"Такое дело, которым вы занимаетесь, могут делать люди с добрым сердцем. И, конечно, мы вам постараемся помочь", - отметил Путин.

И таких энтузиастов с добрым сердцем в России с каждым годом становиться все больше. Одни защищают кошек. Другие собак. Третьи по первому зову летят, плывут и едут спасать животных, попавших в руки живодеров. Ответственность, введённая для них, конечно, остужает пыл. Однако такие случае по-прежнему есть. Одна из последних историй из Волгоградской области, где спасли маленького львёнка, которого контрабандой везли в Москву. И если бы не полицейские, животное бы погибло.

Ужесточать ответственность. Воспитывать любовь к животным и окружающему миру у подрастающих поколений. Важнейшая для страны задача, говорят экологи, основу для решения которой сейчас и создают.

"Проблемы окружающей среды всегда были и остаются в ряду наиболее важных для общества тем. И не случайно, что среди инициатив по поправкам в Конституцию, и коллеги об этом сегодня говорили, было так много предложений усилить ответственность и требования к сохранению окружающей среды и отношения к животным. Развивать систему экологического просвещения. Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию, потому что речь идет о нашем национальном достоянии. О нашем долге перед нынешними и будущими поколениями", - сказал Путин.

Это президент подчеркнул особо, напомнив министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину о том, что все предложения, которые прозвучали на данном совещании, должны быть максимально проработаны и внедрены.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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