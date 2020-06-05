Собянин осмотрел ход реконструкции Люберецких очистных сооружений

Мэр рассказал об улучшении экологической ситуации в Москве

Власти Москвы приняли решение о проведении комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом заявил Сергей Собянин, осмотрев ход работ на объекте. По словам мэра, в последние годы его удалось значительно модернизировать, почти полностью устранить выброс неприятных запахов. Но реконструкция все же необходима. Также мэр поздравил москвичей с Всемирным днем охраны окружающей среды и Днем эколога, отметив, что за последние 10 лет столица значительно продвинулась в этом направлении.

Практически половина сточных вод Москвы и некоторых городов Подмосковья попадают в Люберецкие очистные сооружения. Объект стратегический. Ежегодно здесь проходят очистку миллионы кубических метров воды, передает "ТВ Центр".

"Мы на Люберецких очистных сооружениях проводили большую модернизацию в последние годы, и процентов на 90 удалось снизить неприятные запахи, которые от них исходили. Ситуация значительно стала лучше, но тем не менее это все равно старые очистные сооружения советского периода. Поэтому мы приняли решение о кардинальной реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые охватывают половину города Москвы по своей мощности", - отметил Собянин.

Реконструировать будут по современным стандартам - с применением инновационных технологических решений. Например, используют двухэтапное изъятие мусора из сточных вод. Это повысит и надежность работы комплекса, и уменьшит трудозатраты на ремонт.

В этой части планируется первый этап очистки. Механический. Решетки будут собирать весь крупный мусор. Это и бумага, и пластик. В общем, все, что люди выкидывают в канализацию. Все, что выловят, потом будут прессовать в цеху и отправлять на мусоросжигательный завод.

На этом этапе вылавливают песколовками и мелкие примеси. Дальше - очистка биологическая - в аэротенках. Дальше - еще несколько этапов. Удаление фосфора и азота, отстаивание, доочистка, обеззараживание. И самое главное - все этапы с учетом безопасности для экологии.

"Большие города всегда уязвимы с точки зрения окружающей среды, воздействия человека. Тем не менее Москва за последние годы неплохо продвинулась в этом направлении, в полтора раза уменьшилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе, значительно стала лучше вода в Москва-реке, почва и так далее. Это, конечно, итог огромных усилий всех горожан, предприятий и организаций города и, конечно, коммунальщиков", - заявил Собянин.

В этом году Мосводоканал планирует полностью запустить весь блок механической очистки. А это значит - всю сточную воду со старых сооружений переключат уже на новые.

Роспотребнадзор в последнее время в 4 раза увеличил количество проб сточных вод для исследований. Роботы прибавила в том числе и коронавирусная инфекция. Реконструкция Люберецких очистных сооружений сделает чище не только воду, но и воздух. Сероводород будут улавливать газоочистительные установки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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