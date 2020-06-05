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Собянин осмотрел ход реконструкции Люберецких очистных сооружений

16:16
  • пятница
  • 05 июня 2020

Мэр рассказал об улучшении экологической ситуации в Москве

Власти Москвы приняли решение о проведении комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"Мы на Люберецких очистных сооружениях проводили большую модернизацию в последние годы, и на 90% удалось снизить неприятные запахи, которые здесь исходили. Ситуация стала значительно лучше. Но это все равно старые очистные сооружения советского периода. Поэтому мы приняли решение о кардинальной реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые охватывают половину города Москвы по своей мощности", - сказал Собянин.

Также мэр поздравил москвичей со Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога, которые отмечают сегодня, 5 июня, отметив, что за последние годы столице удалость значительно снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

"Поздравляю со Всемирным днем охраны окружающей среды, с Днем эколога. Важные праздники для всех, для Москвы в особенности. Большие города всегда уязвимы с точки зрения окружающей среды, воздействия человека. Но тем не менее Москва за последние годы неплохо продвинулась в этом направлении - в 1,5 раза уменьшилось количество концентрации загрязняющих веществ в воздухе, значительно стала лучше вода в Москве-реке, почва и так далее. Это, конечно, итог огромных усилий всех горожан, предприятий, организаций города и, конечно, коммунальщиков", - отметил Собянин.

Люберецкие очистные сооружения занимают территорию площадью 173 га в районе Некрасовка. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, по решению городского правительства в 2020-2023 годах будет проведена масштабная реконструкция ЛОС.

Так, работы разделили на пять этапов. Реконструкция будет проводиться без остановки производственной деятельности. Планируется, что в рамках проекта на очистных сооружениях реализуют ряд инновационных технологических решений.

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