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Цена на нефть поднялась до рекордного с марта уровня

16:38
  • пятница
  • 05 июня 2020

Стоимость увеличилась более чем на 5%

Цена на нефть впервые с марта поднялась выше 42 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на марку Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла, по сравнению с предыдущей сессией, на 5,2%.
Цена на нефть вернулась к апрельскому максимуму

Цена достигла 42,06 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти сорта Brent поднималась выше 42 долларов 6 марта этого года. К 15:42 по московскому времени рост превысил 6 % и составил 42,48 доллара за баррель.

Нефть сорта WTI торговалась на уровне 39,89 доллара за баррель. Это на 5,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Эксперты объясняют рост ожиданиями от запланированной министерской встречи стран ОПЕК. Там будет решаться вопрос о продлении текущего уровня сокращения добычи в 9,7 миллиона баррелей, передает ТАСС.

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