"Норникель" срочно откачивает топливо из хранилищ после аварии на ТЭЦ в Норильске

Эксперты компании проверят надежность резервуаров

Ревизию все хранилищ топлива, построенных по той же технологии, что и аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске, проводит компания "Норникель". Нефтепродукты из них откачивают, проверяют состояние свай, сообщил президент компании Владимир Потанин.

"Мы ведем очень тщательную работу по дополнительным мерам повышенной безопасности, проводим ревизию на всех опасных объектах. На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии, на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии, надежности состояния этих свай", - заявил Потанин в эфире телеканала "Россия 24".

Эксперты "Норникеля" оценили расходы на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска в 10 миллиардов рублей. Авария стала вторым крупнейшим инцидентом такого рода – после разлива 94 тысяч тонн нефти в Коми в 1994 году.

В Норильске из резервуара вытекла 21 тысяча тонн дизельного топлива, загрязнив грунт и реки. Компания называет причиной аварии анормально мягкую погоду в зоне вечной мерзлоты, которая держится последние несколько лет.

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