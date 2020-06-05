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Семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме

17:41
  • пятница
  • 05 июня 2020

Убийцам удалось скрыться

Полиция округа Морган в американском штате Алабама обнаружила семерых погибших в доме, куда наряд прибыл по информации о стрельбе. В одной из спален дома начинался пожар, который стражи порядка потушили. Стрелку, как заявили полицейские телеканалу Fox News, удалось скрыться.
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"Мы полагаем, что он покинул место преступления. Мы считаем, что кто-то проник в дом, совершил это злодеяние и затем скрылся", - заявил газете The New York Times представитель офиса местного шерифа Майк Сваффорд.

По словам Сваффорда, личность подозреваемого в настоящее время не установлена. Полиция не исключает, что убийц могло быть несколько.

Алабама часто мелькает в сводках происшествий в последние дни в связи с беспорядками, которые вспыхнули в разных городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. На днях мародеры застрелили офицера полиции, который пытался их задержать.

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