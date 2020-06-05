Минздрав объявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Ведомство разрабатывает план совместно с Роспотребнадзором

Нормативы по обеспечению койками пациентов в ожидании второй волны коронавирусной инфекции прорабатывает Минздрав России совместно с Роспотребнадзором. Во время круглого стола "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы" об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

"Мы сейчас вместе с Роспотребнадзором прорабатываем эти требования по нормативам обеспеченности койками в период ожидания второй волны заболевания", - заявил Камкин.

Замминистра напомнил, что в некоторых российских регионах эпидемические показатели все еще неблагоприятны. В связи с этим в подготовленных рекомендациях указано, что необходимо создавать резерв: не менее 50% коечного фонда должно быть свободно.

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