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Санкции против "Северного потока-2" в Германии сочли угрозой безопасности ЕС

18:36
  • пятница
  • 05 июня 2020

Аргументы Вашингтона в Берлине назвали фейками

Северный поток - 2" будет достроен даже в случае расширения санкций со стороны США, уверены в Германии. Отмечается, что на финансирование проекта западноевропейские компании уже потратили более 5 миллиардов евро – и он должен быть завершен. А любые ограничительные меры со стороны Вашингтона  подорвут трансатлантические отношения и выльются в репутационные потери для самих США, убежден председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
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 В заявлении комитета отмечается, что планы США по расширению санкций против проекта "Северный поток - 2" подрывают правовую безопасность ЕС.

"Германский бизнес с большой тревогой следит за продолжающимися попытками американских сенаторов санкционировать работы по строительству газопровода "Северный поток - 2"…  Эти планы - прямая угроза правовой безопасности в ЕС, они могут привести к санкциям США против десятка германских и европейских компаний", - говорится в заявлении.

Политические аргументы, которые приводят представители США против проекта "Северный поток - 2", Хермес назвал "фейковыми новостями", которые имеют мало общего с реальностью. По его мнению, газопровод не угрожает европейской энергобезопасности – напротив, обеспечит за счет дополнительных объемов газа стабильность цен электроэнергию.

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