Определен порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

Безопасность будет на высочайшем уровне

Менее чем через месяц мы все сможем поучаствовать в историческом событии - определить будущее нашей страны на десятилетия вперед. С 25 июня по 1 июля пройдет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Такое решение принял президент. В ЦИКе уже сообщили детали - отдать голос можно будет в любой день в течение недели, в нескольких регионах - электронное голосование, в остальных на входе на участки будут измерять температуру и раздавать маски, перчатки и одноразовые ручки. Впрочем, можно будет проголосовать и на улице. Гарантируют все необходимые эпидемиологические нормы, соблюдение безопасного расстояния, всех членов комиссий будут тестировать на коронавирус. Главное, как подчеркнул президент, безопасность и здоровье граждан.

Учитывая, что коронавирусная пандемия в России идёт на спад, а на прошлой неделе президент утвердил дату проведения парада Победы в Москве, стало понятно, что в ближайшей перспективе речь должна зайти и про ещё одно событие, отложенное из-за ковида. Тем более, что, и Роспотребнадзор, и ЦИК подтвердили - безопасность будет на высочайшем уровне.

Для того, чтобы наглядно показать, как будет организован процесс, специалисты Центризбиркома разработали два детальных макета, во вторник презентовав их журналистам. Один из них символизирует подъезд жилого дома. Второй, тот что больше - избирательный участок, на котором все продумано до мелочей.

Учитывая обстановку, на обеспечение безопасности при организации всероссийского голосования, как и было доложено президенту, делают особый упор, максимально разводя потоки людей. Планируется, что на один участок в час будет допускаться не больше 12 человек. И чтобы все успели проголосовать, а желающих, согласно данным последних опросов, будет много, Центризбирком идёт на беспрецедентный шаг.

"Уже полноценно участки для голосования открываются 25-го июня. И люди могут прийти, те кто приписан к этим участкам традиционно, те, кто по "мобильному избирателю, они уже внесены в "гасвыборы", они все могут приходить в любое удобное время", - рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

То есть у тех, кто не сможет прийти 1 июля, будет возможность проголосовать в течение недели, которая предшествуют дню всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Помимо этого, опять же учитывая коронавирусные обстоятельства, предусмотрено голосование на дому. И все это под присмотром независимых наблюдателей, количество которых в этот раз будет рекордным. Речь идёт о десятках тысяч человек.

В двух регионах - это Москва и Нижегородская область - проголосовать можно будет ещё и в электронном формате. А вот от голосования по почте ЦИК решил отказаться. В странах, где такая процедура применяется, к ней слишком много претензий. А их быть не должно. Процесс всероссийского голосования, и это особо подчеркивается, обязан быть максимально прозрачным. А результат легитимным.

Но когда его проводить? Этот вопрос в последние время активно обсуждался в экспертном сообществе. Изначально всероссийское голосование по изменению Конституции было назначено на 22 апреля. Однако уже к середине марта стало понятно - коронавирусная пандемия стороной Россию не обойдет. И в данных условиях рисковать здоровьем и жизнью граждан, конечно же, было нельзя. Однако сейчас эпидемиологическая ситуация изменилась в лучшую сторону. К тому же, есть пример Франции. Или Южной Кореи, где парламентские выборы спокойно провели еще в апреле, в самый разгар пандемии. Ни что не мешает сделать это теперь и России, подчеркивали на совещании с президентом члены рабочей группы, мягко намекая на 24 июня.

Путин: Знаю, мне коллеги говорили об этом, провести это голосование прямо в день Парада. Не надо ничего смешивать. Это отдельная, крупная веха в жизни страны. Поэтому парад Победы - это святое дело. Не будем его ни с чем смешивать, в том числе голосованием по Конституции.

Памфилова: На мой взгляд, оптимальным днём для назначения общероссийского голосования было бы первое июля.

Путин: Действительно, первое июля смотрится, как день вполне подходящий для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Во-первых, с юридической точки зрения - эта дата является безупречной. Это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить своё отношение к сделанным предложениям.

Среди них - ужесточения требований к кандидатам в президенты и федеральным чиновникам. Расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. А также нормы о браке как исключительном союзе мужчины и женщины. Культуре, развитии науки и русском языке. Помимо этого, конституционно хотят закрепить приоритет российского права над международным и запрет на отчуждение территорий России. Значительно усиливают поправки и социальные гарантии, которые включают поддержку семьи и детей. Повышение пенсий и социальных пособий не реже одного раза в год.

Согласно последним опросам ВЦИОМ, за поправки в Конституцию выступает подавляющее большинство россиян. А по социальным гарантиям, которые хотят прописать в основном законе страны, поддержка достигает 90 процентов. И это, в принципе, понятно, потому как многие из этих мер де-факто уже действуют. И люди это ощущают на себе.

Александр Панюшкин, Андрей Пашутин, "В Центре Событий".

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