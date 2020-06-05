Почему растет рейтинг партии Порошенко

Политическая обстановка на Украине

За шумом беспорядков в Америке мало кто расслышал стон украинского политикума, который "вдруг" обнаружил, что условия, на которых Незалежная получает кредиты от МВФ настолько унизительны, что даже самые заметные соратники Зеленского называют их неприемлемыми и угрожают МВФ некими "серьезными переговорами". Фонд отнесся к угрозам философски, население, постепенно скатывающееся в нищету, к перспективам крайней бедности стоически. В очередной раз обрушив рейтинг Слуги народа и, что даже для Украины неожиданно, приподняв цифры у партии Порошенко.

Подробнее - в репортаже Дениса Большакова.

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