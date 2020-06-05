ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему растет рейтинг партии Порошенко

22:36
  • пятница
  • 05 июня 2020

Политическая обстановка на Украине

За шумом беспорядков в Америке мало кто расслышал стон украинского политикума, который "вдруг"  обнаружил, что условия, на которых Незалежная получает кредиты от МВФ  настолько унизительны, что даже самые заметные соратники Зеленского называют их неприемлемыми и угрожают МВФ некими "серьезными переговорами". Фонд отнесся к угрозам философски, население, постепенно скатывающееся в нищету, к перспективам крайней бедности стоически. В очередной раз обрушив рейтинг Слуги народа и, что даже для Украины неожиданно, приподняв цифры у партии Порошенко.

Подробнее - в репортаже Дениса Большакова. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.