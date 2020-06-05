Объявлено о переломе в ситуации с коронавирусом в России

Пик роста заболеваемости пройден

Борьба с коронавирусной инфекцией в России продолжается. В то же время, в ситуации наступил серьезный перелом, подчеркнули в Минздраве.

"Нам удалось переломить ситуацию. Тем не менее, мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы" замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Замминистра отметил, что Москва уже прошла пик роста заболеваемости COVID-19. В столице девять перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи по своему профилю.

Камкин напомнил, что в российских регионах были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией более 50 федеральных медицинских центров. Общий объем коечного фонда составил более 12 тысяч, приводит слова замглавы Минздрава ТАСС.

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