Депутат Мосгордумы: Капитализация жилья во Внуково вырастет на 15-20% после открытия станции метро

Парламентарий прогнозирует рост числа жителей в районе Внуково

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко прогнозирует рост числа жителей в районе Внуково после открытия станции метро. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

"Я очень рад, что проектировщикам удалось интегрировать станцию метро "Внуково" в инфраструктуру аэропорта. И, конечно, исключительное удобство будет создано для пассажиров, так как они смогут добраться до аэропорта, не поднимаясь на поверхность, отказавшись от поездок на такси и экспрессах и сэкономив значительную сумму. Одновременно, это решит давнюю проблему с несанкционированной парковкой таксистов в жилой зоне, непосредственно в районе Внуково. Это действительно больная тема для жителей, так как огромное количество таксистов в ожидании заказов находятся во дворах жилых домов, создавая москвичам проблемы", - сказал Головченко.

По словам парламентария, открытие станции метро "Внуково" позволит повысить капитализацию жилья в этом районе.

"Также стоит порадоваться за жителей Внуково. Им уже доступны электропоезда Киевского направления, рядом с районом проложены высокоскоростные Киевское и Боровское шоссе. Скоро появится метро, и это позволит снизить нагрузку и на железнодорожный транспорт, и на автодороги. Естественно, я рад за квартировладельцев в этом районе, капитализация их жилья однозначно вырастет. Опыт других районов показывает, что рост составляет 15-20%", - отметил депутат Мосгордумы.

Валерий Головченко также прогнозирует рост числа жителей в районе Внуково. "Открывая метро, мы повышаем привлекательность близлежащих районов к этой станции. Там начинается более активное освоение земель, более активная жилая застройка. Нужно уже сейчас понимать рост числа жителей в этом районе и предусматривать соответствующую социальную инфраструктуру, я говорю о детских садах, школах и поликлиниках", - добавил парламентарий.

Он также отметил высокие темпы роста столичного метро, подчеркнув, что "никогда в истории города метро не строилось с такой скоростью". "Отдельно стоит отметить темпы строительства метро. Я рад, что московский Метрострой как всегда является флагманом", - подытожил Головченко.

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