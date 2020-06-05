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В России снова подорожала гречка

19:33
  • пятница
  • 05 июня 2020

А лимоны подешевели

Цены на гречку в мае в России вновь выросли. В среднем стоимость поднялась на 6%, однако в некоторых регионах рост значительно выше.
Гречка и рис за первую неделю мая ощутимо подорожали

"В мае существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые. Заметно выросли цены на гречку - на 6,3%", - сообщили в Росстате. В то же время, в 28 регионах рост составил 8%, а в Курской области и Мордовии – 16,7% и 21,7% соответственно.

Подорожание коснулось всех видов круп. Цены на рис увеличились на 4,6%, на манную крупу, горох и фасоль - на 2,4%, овсяную и перловую крупы - на 1,9%.

Выросли цены также на мясные и рыбные консервы, подсолнечное и оливковое масла, муку, макаронные изделия, чай, шоколадные конфеты. Подорожали говяжья печень, ржаной хлеб, плавленые сыры, пряники, кофе, какао, соль, мороженое. Наблюдался рост цен на картофель, яблоки, свеклу, морковь и лук.

Снижение цен, по данным Росстата, отмечено на лимоны и чеснок. Примерно на 10% подешевели помидоры и огурцы. Немного снизились цены на куриные яйца, мясо кур, сахар-песок и мясные консервы для детского питания.

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