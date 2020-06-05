Германия готова ввести штрафные пошлины на газ из США

Вашингтону советуют прекратить давление на "Северный поток-2"

Посягательством на суверенитет Германии назвали в бундестаге поведение США в отношении газопровода "Северный поток-2". Если Вашингтон не прекратит давление на этот проект, Берлдин может ввести штрафные пошлины на американский газ, заявил глава парламентского комитета по энергетике Клаус Эрнст.

"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", — цитирует письмо Эрнста РИА Новости.

Законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2" днем ранее внесли в сенат США. Документ предлагает ввести ограничительные меры в отношении страховых компаний, которые обслуживают работающие на строительстве газопровода суда. Комментируя эту инициативу, в Министерстве экономики ФРГ заявили, что в Берлине категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"