ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Трампа обнаружились проблемы с лишним весом

20:15
  • пятница
  • 05 июня 2020

Сам президент считает, что он в отличной форме

Прошедший традиционный ежегодный медосмотр президент США заявил, что он в отличной форме. Дональд Трамп уверен, что у него нет проблем со здоровьем – так что коронавирус ему не страшен.
В России назвали кризис в США поражением Трампа

"Мы будем защищать в особенности пожилых, особенно c проблемами... Если вы пожилой человек, у вас диабет или плохое сердце, это как магнит. Говорят, проблема, когда ты толстый, - так что я говорю: слава Богу, что я в отличной форме", - заявил Трамп на пресс-конференции.

Личный врач Трампа успел обнародовать результаты проведенного днем ранее медосмотра. По его данным, проблем с сердцем или диабета у президента действительно нет. Однако весит Трамп 244 фунта (110,7 килограмма) при росте в 6 футов 3 дюйма (190,5 cантиметров). Его индекс массы тела 30,5.  То есть, у Трампа начальная стадия ожирения – так как ожирением считается показатель выше 30.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.