У Трампа обнаружились проблемы с лишним весом

Сам президент считает, что он в отличной форме

Прошедший традиционный ежегодный медосмотр президент США заявил, что он в отличной форме. Дональд Трамп уверен, что у него нет проблем со здоровьем – так что коронавирус ему не страшен.

"Мы будем защищать в особенности пожилых, особенно c проблемами... Если вы пожилой человек, у вас диабет или плохое сердце, это как магнит. Говорят, проблема, когда ты толстый, - так что я говорю: слава Богу, что я в отличной форме", - заявил Трамп на пресс-конференции.

Личный врач Трампа успел обнародовать результаты проведенного днем ранее медосмотра. По его данным, проблем с сердцем или диабета у президента действительно нет. Однако весит Трамп 244 фунта (110,7 килограмма) при росте в 6 футов 3 дюйма (190,5 cантиметров). Его индекс массы тела 30,5. То есть, у Трампа начальная стадия ожирения – так как ожирением считается показатель выше 30.

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