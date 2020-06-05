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Названа причина аварии в Норильске

21:05
  • пятница
  • 05 июня 2020

Окончательные выводы возможны лишь после всестороннего расследования

Резервуар ТЭЦ-3 в Норильске, на котором произошла авария с разливом топлива, был заявлен компанией НТЭК как находящийся на ремонте с 2016. Это исключало хранилище из списка объектов, подлежащих проверке, сообщили в Ростехнадзоре.
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"Касаясь аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находится в ремонте", - заявили в ведомстве.

В Ростехнадзоре отметили, что причиной аварии, в результате которой 21 тысяча тонн топлива попала в реки и в грунт, могла быть изношенность оборудования. Сооружения эксплуатируются с 1985 года. В то же время, оговорились специалисты, окончательный ответ даст лишь всестороннее техническое расследование, передает ТАСС.

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