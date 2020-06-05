ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава согласился сделать прививку от COVID-19

21:45
  • пятница
  • 05 июня 2020

Когда будет готова вакцина

Расслабляться в ситуации с коронавирусом в России рано В больницах до сих пор остаются более сотни тысяч пациентов, тысячи – подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, напомнил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Минздрав объявил о подготовке ко второй волне коронавируса

"Всего в стране в медицинских организациях находятся 126 500 человек - это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, или тех, которые находятся на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний", - сообщил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-1". Министр добавил, что 3460 пациентов из этого числа подключены к аппаратам ИВЛ.

На прививку от COVID-19 Михаил Мурашко отправится в первых рядах. "Да, конечно, обязательно", - сказал министр, отвечая на вопрос, готов ли он к вакцинации. Осталось дождаться, когда будет готова вакцина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.