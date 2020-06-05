Глава Минздрава согласился сделать прививку от COVID-19

Когда будет готова вакцина

Расслабляться в ситуации с коронавирусом в России рано В больницах до сих пор остаются более сотни тысяч пациентов, тысячи – подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, напомнил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Всего в стране в медицинских организациях находятся 126 500 человек - это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, или тех, которые находятся на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний", - сообщил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия-1". Министр добавил, что 3460 пациентов из этого числа подключены к аппаратам ИВЛ.

На прививку от COVID-19 Михаил Мурашко отправится в первых рядах. "Да, конечно, обязательно", - сказал министр, отвечая на вопрос, готов ли он к вакцинации. Осталось дождаться, когда будет готова вакцина.

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