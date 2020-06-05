Собянин пообещал радикальное ослабление ограничений на следующей неделе

Положительная динамика в столице сохраняется
Радикальные решения по ослаблению ограничений, введенных из-за коронавируса, будут приняты в Москве на следующей неделе. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в городе сохраняется положительная динамика.
"Меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Столичный градоначальник подчеркнул: чтобы предпринять шаги по ослаблению режима повышенной готовности, надо оценить эпидемиологическую ситуацию после предыдущего снятия ограничений.
"Минимальный период - это семь дней. В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы", - пояснил мэр Москвы.
Ранее Сергей Собянин заявлял, что максимальное число введенных из-за коронавируса ограничений будет снято к 1 июля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"