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Воробьев: говорить о дальнейшем ослаблении ограничений пока рано

22:12
  • пятница
  • 05 июня 2020

Коэффициент распространения инфекции в Подмосковье недостаточно низок

Коэффициент распространения коронавируса в Подмосковье еще недостаточно низок для нового этапа снятия ограничений. По данным губернатора области Андрея Воробьева, индекс колеблется от 0,89 до 0,95, а иногда и приближается к единице.
В Подмосковье снимают ряд ограничений

"Мы хотели открыть торговые центры. Мы хотели что-то еще добавить к той "дозе" послаблений, которые мы смогли сделать - но не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят о том, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг", - заявил губернатор в эфире телеканала "Россия-1".

Ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения в регионе начали 18 мая - была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. С 23 мая отменили цифровые пропуска. 29 мая открылись парки, многофункциональные центры начали принимать не только юридических, но и физических лиц.

В Подмосковье открываются все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг. Остальные ограничения сохраняются до 14 июня.

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