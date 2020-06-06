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В Москве за сутки выявлено почти 2 тысячи больных COVID-19

10:54
  • суббота
  • 06 июня 2020

С начала пандемии заболели 193 тысячи человек

1 992 человека, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 193 061 человек, умерли  2 864 пациента. 
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На следующей неделе в Москве начнут снимать ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Это будет делаться в несколько этапов.

К 8 июня специалисты составят график постепенного снятия ограничений, сообщил Сергей Собянин. По его словам, к 1 июля большая часть запретов будет снята. Мэр выразил уверенность в том, что голосования по поправкам в Конституцию не повлияет на распространение инфекции.

По состоянию на 6 июня, в России зарегистрировано 458 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 5 725 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 6,7 миллиона человек, умерло более 394 тысяч заразившихся.

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