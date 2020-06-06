8855 новых случаев коронавируса зафиксировано в России

Число заболевших превысило 458 тысяч

За сутки в России зафиксировано 8 855 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 458 689 человек с COVID-19. Москва уже не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 1 992 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 193 061 инфицированный.

Накануне, 4 июня стало известно, что российский препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в рамках обязательного медицинского страхования. Разработчики лекарства называют его одним из наиболее многообещающих в мире. 11 июня "Авифавир" поступит в российские больницы.

Препарат успешно прошёл клинические испытания, его эффективность составила 90%. Исследования проводились с участием 330 пациентов, заразившихся коронавирусом.

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