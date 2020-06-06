Московские врачи вылечили более 100 тысяч больных коронавирусом

Из больниц выписывается всё больше людей

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 073 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 100 431.

Напомним, что в Москве до 14 июня действует режим самоизоляции и цифровых пропусков. Часть ограничений в городе уже снята: заработали МФЦ, велопрокат, ярмарки выходного дня и непродовольственные магазины. Кафе, парикмахерские, музеи, театры и кинотеатры пока закрыты. С 3 июля в школах начнётся сдача ЕГЭ. Перед экзаменом школьников могут проверить на коронавирус.

По данным на 6 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 193 061 пациенту, умерли с начала пандемии 2 864 человека. В России больных зарегистрировано 458 тысяч, в мире 6,7 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 394 тысяч человек.

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