"Это за гранью": россияне осудили Навального за оскорбление героев страны

Оппозиционер перешел грань

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию бурно обсуждается, высказываются самые разные мнения. И это нормально. Для всех. Кроме что впрочем, сюрпризом не стало, Алексея Навального. Живущий на донаты от малолетних поклонников и, как говорят, зарубежные гранты оппозиционер, оказавшись в ситуации, когда из-за обстановки в мире и стране поступления резко сократились, решил привлечь к себе внимание и перешел все возможные красные линии.

— Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство….

Видео, в котором снялись, в том числе, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, народный артист СССР Василий Лановой и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко гуляет по Сети уже несколько дней.

— Чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству….

Заканчивается ролик призывом принять поправки в Конституцию, голосование по которым назначено на 1 июля. Неожиданно резко на видео отреагировал Алексей Навальный.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - заявил он в своем твиттере.

Понятно, что у поправок в Конституцию есть сторонники и противники - это нормально. Но Навальный решил не покритиковать, а оскорбить тех, с чьим мнением не согласен. Многие в интернете начали сравнивать биографии Навального и участников ролика, которых тот назвал позором страны. Врач Лео Бокерия провел тысячи операций на сердце, спас сотни детских жизней, им первым в мире были разработаны высокотехнологичные способы лечения детей с пороками сердца. Олег Кононенко посвятил жизнь изучению космоса, где побывал уже четырежды. Вячеслав Фетисов - легенда русского хоккея, а Аделина Сотникова - звезда российского фигурного катания. Но больше всех люди заступаются за ветерана Игната Артеменко. Вышло так, что многие другие участники Великой Отечественной войны оскорбление приняли на свой счёт. А ветеран из Брянска Александр Мазилов даже решил записать видео с ответом.

"В Великую Отечественную войну мы отстояли свою родину. И нам не особенно важно, что есть какие-то личности, которые обливают нас грязью. Нужно сказать, что у этих товарищей нет ни родины, ни чести. И они не имеют того, что нам дорого в нашей жизни", - заявил Мазилов.

Ветеран из видеоролика - Игнат Артеменко - в семнадцать лет стал партизаном, а с 44-ого года воевал уже в составе Красной Армии. Такие люди — гордость и опора страны. Во дворе дома, где живет Навальный, прошли одиночные пикеты и, судя по фото, предателем участники считают самого блогера. В это же время в интернете прошёл виртуальный митинг, свои оценки поступка Навального люди оставляли на карте при помощи мобильного приложения.

"Здесь всё невероятно просто: слова эти бранные были адресованы человеку, который за Родину проливал собственную кровь. И когда непонятно кто вообще позволяет себе подобного рода лексику, ну конечно самые разные слои российского общества возмутились. Это действительно за гранью добра и зла", - объясняет политолог Армен Гаспарян.

Показательно, что так называемые либеральные СМИ, например "ЭХО Москвы" или "Медуза", регулярно освещающие деятельность Навального, на этот раз инцидент с оскорблением ветерана предпочли не заметить. Как это объяснить? Учитывая настроения их аудитории, молчание можно расценить как знак согласия с Навальным. Либо напротив: даже они поняли, что озвученные оскорбления - за гранью приемлемого. Журналист Леся Рябцева, работавшая на "ЭХО Москвы", опубликовала свою оценку поступка.

"Разве нельзя быть одновременно и либералом, и джентльменом? Или это за гранью понимания Навального и его сторонников? Нельзя называть себя патриотом страны и параллельно оскорблять людей, живущих в ней. Политик не может позволить себе считать одних граждан правильными, верными, годными, а других — заслуживающими травли, оскорбления и порицания только лишь за иное мнение... Это не первая крупная публичная лажа оппозиционера. Просто есть границы, за которые нельзя заступать", - заявила она.

Впрочем, эти простые истины явно неведомы совсем небольшой группе людей. Которая, не имея на то права, начала определять нормы морали и, главное, надменно навязывать своё мнение другим. Другие, то есть большинство, рано или поздно должны были обратить на это внимание. И заступиться за оскорблённых.

"На них повесили ярлык только потому, что их мнение не совпадает с мнением "деятелей". Даже фамилию называть не хочется. Попахивает нацизмом: "Если это не мы, то – холуи". Помните: "если вы не истинные арийцы, то вы – люди второго сорта, под ногами грязь"? Это что за риторика?! Такое жесткое отношение к инакомыслящим – совсем не про свободу. Когда человека, победившего нацизм, называют холуем, это пощечина и вызов всем нам", - говорит сопредседатель Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Очевидно поэтому мгновенно на оскорбление отреагировали и популярные телеграм-каналы. Разные по своей сути, но единые в своём негодовании.

"Навальный достигает новых глубин. Хотя, конечно, назвать участника войны предателем - это уже последнее дно", - пишет публицист Максим Кононенко.

"Алексей Навальный назвал "позором страны" и "предателем" старика ветерана с иконостасом орденов и медалей на груди. Возникает вопрос: если те, кто защищал страну от нацизма с оружием в руках для Алексея "предатели", то на чьей же он стороне? Хотя это риторический вопрос", - пишет канал "Голос Мордора".

"Есть вещи, которые делают людей людьми – и вещи, которые двуногое из числа людей исключают. Если ты до сих пор за Навального, называться человеком не претендуй", - пишет канал "Адекват".

"Такие методы политической борьбы — это ублюдство. Особенно на фоне того, что Навальный никак не осудил своих фанатов, которые загружали фото Гиммлера на сайт "Бессмертного полка"", - пишет "Небожена".

На кадрах, опубликованных Следственным комитетом, - задержанный по подозрению в реабилитации нацизма Даниил Шестаков из Перми. Сторонник Навального в этом году ради шутки, как он говорит, разместил на портале, где собирались фотографии ветеранов для "Бессмертного полка", изображение изменника и предателя Андрея Власова.

"Я действительно выложил фотографию генерала Андрея Андреевича Власова в приложение "Бессмертный полк онлайн", прошу меня простить за это", - заявил Шестаков.

В других городах были задержаны еще трое молодых сторонников Навального, которые также загрузили в виртуальное шествие "Бессмертного полка" фотографии Гитлера, Гиммлера и Мюллера. Дополнительно ситуацию обострило выступление руководителя штабов Навального Леонида Волкова. Он назвал эти действия "приколами" и "нормальной реакцией" на официоз. После последних оскорблений уже лично от Навального юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло обратился в Следственный комитет и прокуратуру с двумя заявлениями.

"Я попросил проверить на причастность гражданина Навального к фактам героизации нацизма, которые были допущены ранее его сторонниками. Сделал я это по той причине, что Навальный сам стал уже в этой кампании участвовать, то есть он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. А второе заявление, оно касается возбуждения в отношении Навального дела об административном правонарушении, это оскорбление, статья 5.61 КоАП РФ. По этим статьям возбуждает дела прокуратура, соответственно туда я и направил свой запрос", - рассказал Ремесло.

Теперь интересно, какие последствия будут у этой истории. Очевидно, от этого принципиально зависит, в каком обществе мы будем жить дальше. Ни больше, ни меньше.

Пётр Вершинин. "В центре событий".

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