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Минюст подтвердил законность указов Собянина

00:38
  • суббота
  • 06 июня 2020

Принятые меры соразмерны угрозе

Министерство юстиции признало соразмерными угрозе ограничения, введенные в Москве для борьбы с распространением нового коронавируса, а принятые указы мэра соответствующими конституционным целям охраны жизни и здоровья людей.

В ведомстве отметили, что проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого российского региона, а также сопровождаются полномасштабной господдержкой наиболее уязвимых сфер экономики и граждан.

"Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод", - говорится в заявлении Минюста.

Ослабления ограничений также подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь. Кроме того, принятые в России меры по борьбе с коронавирусом соответствует мировому опыту.

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