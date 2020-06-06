Объявлено о новых правилах проверки водителей на алкоголизм

Анализы сдадут не все

Медицинское освидетельствование водителей будет проходить по новой схеме. Минздрав подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения этой процедуры. Сдавать анализы на употребление алкоголя будут не все, а только те граждане, у которых психиатр и нарколог обнаружат соответствующие симптомы, сообщает ТАСС.

В 2019 году в России были введены правила, по которым проверку на алкоголизм должны проходить все водители при прохождении медицинского освидетельствования. Этот приказ Минздрава ещё не вступил в силу.

Согласно ему, стоимость справки психиатра-нарколога могла вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200 до 6 тысяч рублей. В Минздраве решили отложить введение этой нормы из-за большой обеспокоенности граждан.

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