Работы на месте ЧП под Норильском будут идти до начала зимы

МЧС перебрасывает новые силы

К месту ЧП под Норильском доставили первую партию ёмкостей для сбора нефтепродуктов. 6 июня в регион также прибудет дополнительный отряд специалистов “Газпромнефти”. Как сообщили в МЧС, собрано уже более 700 тонн топлива.

Работы под Норильском идут круглосуточно, в них задействованы 400 человек и 126 единиц техники. Разлитое дизтопливо просочилось местами на глубину в нескольких метров. Ковш экскаватора снимает один загрязненный слой, под ним оказывается ещё один. Землю засыпают смесью песка и щебёнки. Она выполняет роль сорбента. На реках устанавливают новые боновые заграждения. Их общая протяжённость уже более полутора километров. На каждом участке сбором солярки, занимается отдельное подразделение спасателей, сообщает "ТВ Центр".

На утилизацию грунт повезут с началом заморозков. Когда спасатели только начинали аварийные работы, толщина нефтяной пленки достигала 20 сантиметров. Сейчас - существенно меньше. Но, по оценкам специалистов, на завершение работ по очистке территории вокруг ТЭЦ и водоёмов, потребуется не менее полугода.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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