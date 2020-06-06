В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

Он пройдёт при соблюдении мер безопасности

В Москве открывается книжный фестиваль "Красная площадь". Это первое большое культурное событие в столице после смягчения ограничений. Мероприятие приурочено ко Дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

Традиционно в самом сердце столицы соберутся крупнейшие издательства и ведущие авторы. В программе презентации книжных новинок и беседы с писателями. Известные артисты и музыканты представят свои постановки по мотивам литературных произведений, сообщает "ТВ Центр".

И всё же шестой по счёту фестиваль пройдёт в особом режиме. Из-за пандемии ограничено как количество участников, так и посетителей - не более шести тысяч в день. Необходима предварительная регистрация. Не пустят гостей младше семи и старше 65 лет. Организаторы следят за мерами безопасности: все обязаны пользоваться перчатками, масками и соблюдать дистанцию в полтора метра.

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