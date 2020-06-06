В Москве открылись храмы и начались тренировки у профессиональных спортсменов

Ограничения постепенно ослабляются

В Москве для верующих открываются православные храмы. Прихожане и священнослужители должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать безопасную дистанцию. К тренировкам в столице вернулись профессиональные спортсмены. Впервые за два месяца на поле вышли футболисты клуба "Чертаново". Подготовку к соревнованиям возобновили и на гребном канале в Крылатском, сообщает "ТВ Центр".

Столичные клиники возобновляют плановый прием: по поручению Сергея Собянина к стандартному режиму работы в ближайшее время вернутся пять коронавирусных стационаров.

А в Краснодарском крае вновь можно гулять по набережным, паркам и скверам. И даже позагорать на некоторых пляжах. Для туристов ограничения пока сохраняются. Гости региона обязаны оставаться в изоляции две недели. За исключением тех, кто отдыхает в санаториях.

В Чите военные развернули полевой госпиталь. Колонна Минобороны прибыла в Забайкальский край по поручению Владимира Путина. В регионе ситуация с коронавирусом пока остаётся сложной. Мобильный госпиталь рассчитан на 100 пациентов и оборудован самой современной медицинской техникой, в том числе, аппаратами ИВЛ.

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