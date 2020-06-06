Беспорядки в США сыграли на руку Джо Байдену

Кандидат в президенты использует их в своей предвыборной кампании

Шансы Джо Байдена на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах стали ещё выше. Он уже заручился достаточным количеством голосов. Агитационная кампания продолжается в разгар общественных волнений. Соперники по предвыборной гонке пытаются использовать массовые акции в своих целях.

Неутихающие массовые беспорядки раскололи Соединённые Штаты на два лагеря. Всё то, чем так гордится Америка, все базовые ценности, которые каждому гражданину внушают с пелёнок, рушатся как карточный домик. Частную собственность теперь никто не уважает: погромщики бьют витрины и грабят магазины. Пресловутую вторую поправку Конституции о свободном ношении оружия теперь поддерживают даже явные противники.

Политикам такая неразбериха явно на руку: на волне всеобщей ненависти друг к другу можно заработать себе неплохие очки. Бывший вице-президент Джо Байден несмотря на неважный старт предвыборной гонки в феврале всё же получил достаточное количество голосов делегатов. Сенатор от Демпартии от своих амбиций сесть в президентское кресло не отказывается, совсем наоборот. В пику заявлениям Трампа о росте занятости, Байден специально давит на больную мозоль и буквально тычет пальцем в убийство Джорджа Флойда, сообщает "ТВ Центр".

Из Джорджа Флойда демократы пытаются сделать национального героя. Церемонии прощания с ним проходят аж в трёх штатах. Терпение Трампа явно на исходе. План ввести в столицу войска, который глава Белого дома озвучивал ещё пару дней назад, с каждой минутой кажется всё очевиднее. Обстановка накалена до предела. В социальных сетях президент продолжает ругаться со всеми, кто, по его мнению, мешает наводить порядок в стране.

Некомпетентный мэр города Вашингтон, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля, теперь препятствует национальной гвардии, хотя они, по сути, спасли её от позора. Противостояние республиканцев и демократов, конечно, никого не удивляет. Пока веского преимущества нет ни у одной из сторон. Правда Facebook однозначно заявил: массовыми беспорядками извне не руководят. Для демократов это - серьёзный удар.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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