В сирийской Пальмире восстановили подачу воды на финиковые плантации

Город приходит в себя после войны

В сирийской Пальмире восстановили систему орошения на финиковых плантациях. Серьёзного ремонта также требует городская водопроводная система, некоторые здания приходится восстанавливать практически из руин.

Колодец восстановили одним из первых, его глубина - 56 метров. Вода пошла в дома, но работы ещё очень много. Сейчас в Тадморе проживают около 500 семей. Но количество беженцев, возвращающихся в свои дома, увеличивается ежедневно. Практически весь водопровод нуждается в капитальном ремонте, сообщает "ТВ Центр".

На сельскохозяйственных полях вокруг города уже мирная жизнь. Сапёры здесь все проверили, чтобы крестьяне на финиковой плантации смогли приступить к работе. Систему орошения починили подручными средствами. Правда, остаются определённые неудобства. Помпу приводит в движение трактор.

Террористы уничтожали древнюю Пальмиру и современный город Тадмор планомерно. Сельское хозяйство, системы водоснабжения, больницы, школы и административные здания... Когда боевики поняли, что город они потеряют, решили оставить здесь безжизненную пустыню.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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