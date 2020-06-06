Как люди помогают выжить детёнышам тюленей

В Центр реабилитации ластоногих поступило 30 пациентов

Без помощи людей не смогли бы выжить уникальные обитатели Балтики - тюлени. Детёнышей выхаживали и готовили к жизни в природе в Центре реабилитации ластоногих. Сейчас тех, за кого специалисты уже спокойны, выпускают в море.

Перевозка тюленей к месту выпуска на волю - процесс тяжёлый и нервный. Животные напуганы, и поэтому непредсказуемы: во время реабилитации они почти не контактировали с человеком.

Всего в Центр реабилитации ластоногих в этом году поступило больше 30 пациентов, абсолютный рекорд за 10 лет работы. Сюда их приносили обессиленными и истощёнными. В центре им постарались создать привычные условия. У бассейна настоящий пляж, шутят ученые. Такие лежбища тюлени обычно устраивают в период размножения. Прямо на льду, подальше от берега, сгребают снег и роют норы для щенков. Тёплые зимы, отсутствие льда в Балтике, едва ли не впервые в истории, очень навредило размножению краснокнижных животных, сообщает "ТВ Центр".

В этом году самкам пришлось выхаживать своих детенышей не в безопасных снежных домиках, а на берегу, в песке и траве, среди людей, собак, хищных птиц. Это привело к тому, что большинство рождённых щенков, скорее всего, погибло.

Детёныши тюленя рождаются с белым мехом, специально, чтобы прятаться в снегу. Поэтому их называют бельками. Без снега, ещё до того, как успевают вырастить серые шубки, они становятся легкой добычей белохвостых орланов.

Умирающих бельков люди находили в самых неожиданных местах - в морском порту, в центре Петербурга и даже на пороге жилых дома на берегу залива. Каждого из 30 маленьких пациентов лечили, обрабатывали раны, кормили по часам. И все это усилиями двух человек - супругов Вячеслава и Елены - сотрудников Центра реабилитации ластоногих.

Своей работой учёные надеются замедлить стремительное сокращение популяции ластногих в Балтике. Численность тюленей уже удалось восстановить до тысячи особей. А вот балтийская нерпа - на грани полного исчезновения. Ее количество в Финском заливе за 30 лет уменьшилась с четырёх тысяч особей до сотни.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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