ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России создадут единую базу генетической информации

13:00
  • суббота
  • 06 июня 2020

Это будет оборудование мирового уровня

Владимир Путин поручил профинансировать создание в России национальной системы генетической информации.
Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Необходимо будет разработать форматы хранения и передачи данных, поисковые программы и другой софт. Из бюджета будут выделены деньги на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Речь идёт о создании передового оборудования для генетических исследований мирового уровня, сообщает ТАСС.

Также Владимир Путин поручил кабмину разработку учебных курсов и дисциплин в области генетики для школ. По мнению главы государства, у студентов вузов и молодых учёных должна быть возможность получать передовые знания в области генетики.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудница лаборатории Медико-генетического научного центра за работой
Сотрудница лаборатории Медико-генетического научного центра за работой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.