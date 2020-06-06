В России создадут единую базу генетической информации

Это будет оборудование мирового уровня

Владимир Путин поручил профинансировать создание в России национальной системы генетической информации.

Необходимо будет разработать форматы хранения и передачи данных, поисковые программы и другой софт. Из бюджета будут выделены деньги на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Речь идёт о создании передового оборудования для генетических исследований мирового уровня, сообщает ТАСС.

Также Владимир Путин поручил кабмину разработку учебных курсов и дисциплин в области генетики для школ. По мнению главы государства, у студентов вузов и молодых учёных должна быть возможность получать передовые знания в области генетики.

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