ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаила Кокшенова похоронят рядом с Гоголем

11:38
  • суббота
  • 06 июня 2020

Церемония прощания пройдёт 7 июня

Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдёт 7 июня, сообщила на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева. Урну с прахом актёра захоронят в фамильном склепе недалеко от могилы Николая Гоголя.
Умер Михаил Кокшенов: жизнь и творчество знаменитого актера

Актёр Михаил Кокшенов умер 4 июня, ему было 83 года. В последние годы артист испытывал проблемы со здоровьем. В октябре 2017 года он перенёс инсульт. Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь.

Первая роль в кино у Кокшенова – комсомолец в драме Александра Зархи "Высота". Всего в его фильмографии насчитывается более 130 ролей. Самые известные и яркие сыграны в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Самая обаятельная и привлекательная", "Спортлото-82".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Актер Михаил Кокшенов
Актер Михаил Кокшенов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.