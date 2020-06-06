Михаила Кокшенова похоронят рядом с Гоголем

Церемония прощания пройдёт 7 июня

Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдёт 7 июня, сообщила на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева. Урну с прахом актёра захоронят в фамильном склепе недалеко от могилы Николая Гоголя.

Актёр Михаил Кокшенов умер 4 июня, ему было 83 года. В последние годы артист испытывал проблемы со здоровьем. В октябре 2017 года он перенёс инсульт. Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь.

Первая роль в кино у Кокшенова – комсомолец в драме Александра Зархи "Высота". Всего в его фильмографии насчитывается более 130 ролей. Самые известные и яркие сыграны в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Самая обаятельная и привлекательная", "Спортлото-82".

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