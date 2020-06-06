Россия пообещала ответить на подлую провокацию Чехии

Действия Праги наносят урон двусторонним отношениям

Россия ответит на действия властей Чехии по отношению к нашим дипломатам. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал провокацией решение Праги о высылке россиян.

"Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", - приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Ранее в российском МИДе заявили, что чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, без каких-либо оснований нанеся урон двусторонним отношениям.

Накануне, 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что страна объявила и.о. главы Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и сотрудника учреждения по фамилии Рыбаков персонами нон грата. В Чехии выдвинули абсурдное обвинение в адрес россиян: якобы они причастны к майскому инциденту с ядом, который провезли на территорию Праги с целью отравить чешских политиков.

До этого, в апреле в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Коневу, под командованием которого город был освобожден от немецких захватчиков в мае 1945 года. Тогда президент Чехии Милош Земан открестился от действий, как он выразился, незначительных политиков и назвал снос монумента глупостью.

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