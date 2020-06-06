ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия пообещала ответить на подлую провокацию Чехии

14:33
  • суббота
  • 06 июня 2020

Действия Праги наносят урон двусторонним отношениям

Россия ответит на действия властей Чехии по отношению к нашим дипломатам. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал провокацией решение Праги о высылке россиян.
Чехия объявила о высылке двух российских дипломатов

"Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", - приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Ранее в российском МИДе заявили, что чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, без каких-либо оснований нанеся урон двусторонним отношениям.

Накануне, 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что страна объявила и.о. главы Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и сотрудника учреждения по фамилии Рыбаков персонами нон грата. В Чехии выдвинули абсурдное обвинение в адрес россиян: якобы они причастны к  майскому инциденту с ядом, который провезли на территорию Праги с целью отравить чешских политиков.

До этого, в апреле в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Коневу, под командованием которого город был освобожден от немецких захватчиков в мае 1945 года. Тогда президент Чехии Милош Земан открестился от действий, как он выразился, незначительных политиков и назвал снос монумента глупостью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.