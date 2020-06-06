ВОЗ: "Носить маски нужно всем и везде"

Врачи пересмотрели свои рекомендации

Всемирная организация здравоохранения кардинально пересмотрела свои прежние взгляды на эффективность медицинских масок. Теперь ВОЗ настоятельно рекомендует ношение масок всем и везде.

Раньше надевать маску рекомендовалось только больным коронавирусом для того, чтобы не заражать окружающих. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что носить маски следует в общественном транспорте, магазинах и других переполненных людьми местах. Маска, по его словам, должна быть трёхслойной.

Из-за пандемии коронавируса практически во всех регионах России сейчас действует масочный режим. В Москве в дополнении к маскам необходимо носить перчатки.

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