ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ: "Носить маски нужно всем и везде"

15:34
  • суббота
  • 06 июня 2020

Врачи пересмотрели свои рекомендации

Всемирная организация здравоохранения кардинально пересмотрела свои прежние взгляды на эффективность медицинских масок. Теперь ВОЗ настоятельно рекомендует ношение масок всем и везде.
Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в маске

Раньше надевать маску рекомендовалось только больным коронавирусом для того, чтобы не заражать окружающих. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил,  что носить маски следует в общественном транспорте, магазинах и других переполненных людьми местах. Маска, по его словам, должна быть трёхслойной.

Из-за пандемии коронавируса практически во всех регионах России сейчас действует масочный режим. В Москве в дополнении к маскам необходимо носить перчатки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.