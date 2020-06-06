Путин в день рождения Пушкина напомнил о роли русского языка

Он составляет основу национальной идентичности

О значении русского языка говорил 6 июня Владимир Путин. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина президент встретился с деятелями культуры. Общение прошло в дистанционном режиме. Глава государства вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве.

Путин подчеркнул: русский язык - это не просто средство общения, а основа нашей национальной идентичности. Отечественная литература ценится во всем мире. Президент отметил, что учреждения культуры вошли в перечень отраслей, которые получат дополнительные меры государственной поддержки в период пандемии.

Глава государства поблагодарил всех, кто в непростой для страны и общества период, связанный с эпидемией коронавируса, сделал всё, чтобы культурная жизнь России не прерывалась, сообщает "ТВ Центр".

"Прошедшие месяцы вновь показали насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали всё возможное, чтобы поддержать людей", - сказал Путин.

Он также отметил, что вопросы деятельности учреждений культуры должны быть учтены в национальном плане восстановления экономики. Сейчас он дорабатывается правительством.

Президент попросил участников встречи высказаться о том, какие дополнительные меры нужны, чтобы музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы и кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальным и потерями и получили стимул для продолжения работы.

С конца марта в России из-за пандемии коронавируса закрыты учреждения культуры – музеи, театры, концертные залы, кинотеатры, выставочные залы. Множество мероприятий в связи с этим проходят в онлайн-формате.

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